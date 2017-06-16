В Петербурге задержали безработного педофила, совратившего школьницу через сеть

В Санкт-Петербурге задержали безработного 33-летнего педофила, который через социальные сети совращал несовершеннолетнюю школьницу. Обвиняемого в растлении вычислила мать 14-летней девочки.

Сотрудники Главного управления МВД России по Ленинградской области сообщают о случае совращения несовершеннолетней через социальные сети. Согласно информации, которую они предоставляют, 33-летний мужчина действовал через интернет. Он познакомился с петербургской школьницей в одной из соцсетей и через какое-то время стал присылать ей фотографии обнаженных интимных частей своего тела. Так продолжалось почти три месяца, пока мать девочки не решила проверить ее переписки.

Когда женщина увидела, с кем общается ее дочь, она обратилась в полицию. Проведя свое расследование, сотрудники выяснили, что несовершеннолетней пишет безработный выходец из Тюменской области. Его задержали и обвинили в растлении. Сейчас решается вопрос о его наказании согласно законодательству.