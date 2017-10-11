За кражу денег со счетов МВД в Подмосковье задержали главу секты «бога Кузи»

Источник из правоохранительных органов сообщил о задержании фактического руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана. Он подозревается в краже 215 миллионов рублей, которые проходили как доказательства в деле секты.

Как стало известно, Цукерман может получить до 10 лет тюремного заключения. Его обвиняют в мошенничестве. Цукерман уже имел судимость, однако ему удалось скрыться с похищенными средствами.

Известно, что в 2016 году Цукерман попал в федеральный розыск после того, как тот скрылся во время разбирательств. Тогда суд, рассмотрев его фальшивые документы, взыскал с МВД 215 миллионов рублей. Но, как оказалось, Цукерман использовал ложные данные, что и помогло ему получить деньги.

Его секта известна своими жестокими правилами и преступным вымогательством денег с прихожан. Участники секты получали за непослушание удары плетями, ремнями и руками. С адептов организаторы выманивали средства, которые обещали направить на строительство храмов.