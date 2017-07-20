В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего 8-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. По предварительным данным, он изнасиловал 8-летнюю девочку.

Как стало известно, правоохранители Санкт-Петербурга напали на след и задержали мужчину, который воспользовался беспомощным состоянием и изнасиловал 8-летнюю девочку. Известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, подробности произошедшего не раскрываются, ведется дальнейшее расследование.

Напомним, что в четверг, 25 января, полиции Петербурга также удалось задержать 33-летнего жителя Тюмени, который совращал малолетних девочек через социальные сети. Отмечается, что в полицию обратилась мать школьницы, после того, как нашла на компьютере у дочери фотографии интимного характера. Согласно данным следствия, житель Тюмени рассылал девочкам свои обнаженные фотографии.