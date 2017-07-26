В США умер хоррор-писатель Джек Кетчам

В США на 71-м году жизни умер писатель хоррор-произведений Джек Кетчам. Известный автор, чьи книги получали экранизацию, скончался от онкологического заболевания.

Как стало известно, автор чье настоящее имя Даллас Мэйр, умер от онко-болезни. О гибели писателя сообщил его литературный агент Элис Фрид Мартелл. Писатель выпустил такие книги как: «Стервятники», «Девушка по соседству» и «Рыжий». 5 из его работ были экранизированы. Поклонником работ Кетчама был известный писатель Стивен Кинг.

Джек Кетчам работал актером, педагогом, литературным агентом. За свои писательские работы автор получил премии Брэма Стокера. Его рассказы и романы пользовались популярностью у читателей, которые любят хоррор-жанр. В литературном обществе он известен своей характерной манерой письма. Критики часто комментировали его работы, отзываясь о них положительно.