В Москве мужчина сварился в яме с кипящей водой

Прорыв горячей трубы на востоке Москвы стал причиной образования ямы с кипятком, куда упал рабочий.

На улице Хабаровская в Москве прорвало трубу с горячей водой, вследствие чего образовалась глубокая яма, наполненная кипятком, случайным образом, мужчина. Который находился поблизости, оказался в этой яме. Его тело повреждено на 40%. Работниками скорой помощи, он был доставлен в 34-ю городскую клиническую больницу. Сейчас проходит выяснение причин случившегося. Помимо прорыва трубы, на востоке Москвы, загорелись теплицы, общая площадь которых составляла 2500 кв метров. Спасатели предполагали переход огня на рядом стоящие сооружения. Но пламя удалось погасить. Пострадавших нет. О причинах пожара - пока не известно.