В Москве на отделение "Почты России" совершено вооруженное нападение

На юго-западе Москвы вооруженный мужчина попытался ограбить отделение "Почты России". Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Как стало известно, около 10 часов утра 25 января в отделение "Почты России" на улице 26 Бакинских комиссаров вошел мужчина, лицо которого было закрыто шарфом. Он стал требовать у работников деньги, однако получив отказ, достал пистолет и выстрелил в воздух. После этого он покинул отделение, так ничего и не похитив.

По факту произошедшего ведется следствие, разыскивается предполагаемый налетчик. Отмечается, что отделение "Почты России" заработает, когда закончатся следственные мероприятия.