В Железногорске мужчина ради страховки в 1 млн рублей притворился немым

В Железногорске Красноярского края здоровый 38-летний местный житель путем сговора с медиком пытался притвориться немым для получения страховки в 1 миллион рублей. За мошенничество в сфере социальных выплат на него завели уголовное дело, теперь мужчина ждет суда.

Как сообщается, мужчина рассчитался с должности рабочего на одном из местных предприятий. После этого он договорился с медиком, она помогла ему оформить фиктивные медкарты и подтверждения болезни. Благодаря им его признали инвалидом 2 степени. За фиктивную инвалидность мужчине назначили ежемесячные выплаты по 4 500 тысячи рублей.

Однако, мужчина решил получить еще больше денег и не стал останавливаться на достигнутом. Так, он обратился в отдел кадров, где притворился немым и требовал выплатить ему страховку в размере 1 миллиона рублей.

Выплат за мнимую инвалидность мужчина не получил. Экспертная комиссия и полиция установили, что мужчина не является немым. Теперь его обвиняют в мошенничестве, уголовное дело скоро будет передано в суд.