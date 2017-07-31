В Италии при сходе поезда с рельс погибли два человека

На севере Италии произошла авария, в ходе которой с рельс сошел пассажирский поезд. Это произошло на отрезке железной дороги между Венецией и Миланом. В результате несчастного случая погибли два человека, и еще пятеро госпитализированы с тяжелыми травмами.

Зарубежные СМИ сообщают о трагедии, которая произошла в Италии 25 января утром. Согласно данным, которые они приводят, там сошел с рельс поезд, в котором находились более ста человек. Это случилось на отрезке железной дороги между Венецией и Миланом, теперь движение поездов там приостановлено. На месте ведется эвакуация пассажиров. К несчастью, в салоне одного из вагонов обнаружены два мертвых тела, еще пятеро человек обратились за помощью к бригаде скорой помощи.

Спасатели продолжают помогать людям покидать вагоны, в которых они ехали. Также на месте работают правоохранители, которые выясняют точные причины случившейся с поездом аварии.