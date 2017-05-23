В Ульяновске на территории лицея подростки обстреляли детей, катающихся с горки

Сотрудники полиции Ульяновска проверят сообщения о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея № 20 в Заволжском районе. Отмечается, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

Как стало известно, в настоящий момент полиция Ульяновска занимается проверкой сообщений о стрельбе на территории лицея. Отмечается, что стреляли из пневматического пистолета, установлено, что в результате произошедшего пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются виновники произошедшего.

Напомним, ранее региональные СМИ писали о том, что во дворе лицея произошла стрельба. Так, подростки в возрасте 15-17 лет из пневматического оружия обстреляли пятиклассников, которые катались на горке. Отмечалось, что пострадавших не обнаружено, а также то, что стреляющие подростки не являются учениками данного лицея.