В Воронеже девушки вытолкали забуксовавшее в снегу авто

24 января в Сети появилось видео, на котором 4 девушки в Воронеже выталкивают из снега забуксовавшее авто «ВАЗ». Пользователи оценили инициативность девушек, которые пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу.

Как видно на кадрах, машина безуспешно пыталась выехать из снега, но все попытки водителя не завершались успехом. В итоге, 4 проходящие мимо девушки решили прийти на помощь забуксовавшей машине.

Девушки вытолкали авто из снега, после чего продолжили идти по своим делам. Автор видео, тоже девушка, сильно смеется над происходящим и удивляется решительности девушек.

Сразу же после «спасения» одной машины, в снегу на том же месте застряло еще одно авто. Однако. Его спасать пришлось кому-то другому – девушки, так рьяно освободившие первое авто, уже покинули место, где снег не дает проехать водителям.

Пользователи оценили видео множеством лайков и одобрительных комментариев. Между тем, некоторые отметили, что дороги в Воронеже оставляют желать лучшего – очень много водителей были вынуждены буксовать в снегу из-за нечищеных проезжих территорий.