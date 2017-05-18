Отец застрелил бывшего парня дочери за опубликованные в Сеть секс-видео

В Сети появились кадры хладнокровного убийства 22-летнего парня, который решил отомстить своей бывшей девушке и опубликовал их секс-видео в соцсетях. Его застрелил отец той самой девушки, желая защитить ее честь.

Как стало известно, молодые люди расстались, после чего 22-летний парень назло бывшей девушке решил опубликовать в Интернете их секс-видео. На опубликованных роликах молодые люди занимаются сексом не только дома, но и в общественных местах, например, в лесу и на природе.

Данные видео заметил отец 18-летней девушки, и ему крайне не понравилось поведение обиженного парня. Мужчина оказался полицейским, а также членом крупной бандитской группировки. Он собрал толпу людей и выследил парня. После этого он приставил к нему пистолет и заставил извиняться за содеянное. Испуганный парень начал извинять, после чего отец 18-летней девушки пристрелил его, защищая честь своей дочери.