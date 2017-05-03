Бывший полузащитник Локомотива Алексей Павлов скончался на 57-м году

Алексей Павлов, бывший футболист, который играл в составе московской команды "Локомотива" с 1979 по 1986, ушел из жизни на 57-м году жизни.

В 80-х годах Павлов выступал за Локомотив, как полузащитник. На его счету порядка ста матчей и шести сезонов. После окончания футбольной карьеры, Павлов начал тренерскую деятельность с детьми и принимал участие в игре за команду ветеранов "Локомотива". Павлов Алексей Игоревич родился в Москве в 1961 году. Свою футбольную карьеру он строил в различных клубах, но основной оставался Локомотив. Он выступал как нападающий и полузащитник. Полностью из спорта Павлов не ушел, он начал тренировать детей.