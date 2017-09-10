В Москве произошел сбой движения на «фиолетовой» ветке метро

25 января в метро Москвы на «фиолетовой» ветке случилось затруднение движения – на рельсах оказался человек. От станции «Спарта» до «Октябрьского поля» временно не ездят составы, сообщает пресс-служба метрополитена в Telegram-канале. На данный момент движение уже восстановлено.

В сообщении от пресс-службы метро Москвы указано, что пассажирам, которые намеревались ехать на участке «фиолетовой» ветки от станции «Спарта» до станции «Октябрьское поле», придется пересесть на транспорт наземного маршрута. Причиной для этого стало происшествие с человеком, упавшим на рельсы путей.

Как стало известно, на северном отрезке ветки случилось ЧП – на пути упал человек. В настоящее время он продолжает находиться на рельсах под составом. Инцидент случился на станции «Щукинской». Детали случившегося пока не сообщаются. В пресс-службе лишь указали участок, на котором сейчас наблюдается затруднение движения. Более подробная информация уточняется.