Рынок "Садовод" снова горит в Москве

На московском рынке садовод опять полыхает огонь. На данный момент происходит эвакуация рынка.

Сейчас пламя поглощает трехэтажные торговые павильоны на 2-м этаже, которые находятся на 19 линии. Недавно был подобный инцидент на этом же рынке. С помощью 80 спасателей и 30 единиц техники, очаг возгорания был потушен. Но, тем не менее, тогда имущество также пострадало. Вечером, с 8 вечера до 4-х часов утра, тушили пожар, который начал распространяться ан павильоны контейнерного типа, в которых находились вещи народного потребления. На тот момент загорелась площадь порядка 300 квадратных метров на 24-25 линиях рынка. Эвакуировали порядка 40 человек. Причины сегодняшнего происшествия, пока выясняют. Пожар отнесли ко 2-му уровню сложности.