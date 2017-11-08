В Осташкве 7-летняя школьница попала под колеса авто, выходя из автобуса

В Осташкове Тверской области 7-летняя школьница попала под колеса авто, выходя из автобуса. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

По данным правоохранительных органов, происшествие случилось 24 января этого года в среду в половину четвертого дня на Ленинском проспекте в Осташове. Владелец транспорта «ВАЗ-219030» сбил 7-летнюю школьницу, девочка вышла из автобуса и, обойдя его сзади на остановке, решила перебежать через дорогу в неположенном месте. В результате мужчина не успел затормозить и сбил выбежавшую на дорогу девочку, ребенка госпитализировали с травмами в городскую больницу для оказания помощи.

На данный момент ребенок обследуется. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту произошедшего, и опрос свидетелей. Ранее стало известно, За прошлые сутки на дорогах тверской области под колеса машин попали два пожилых человека.