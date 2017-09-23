В Мексике на шоссе были обнаружены три сотни мертвых акул

В Мексике на шоссе в штате Мичоакан были обнаружены три сотни мертвых акул. Известно, что их убили браконьеры и перевозили в Мехико. О происшествии рассказали в местной прокуратуре по охране окружающей среды.

Полиция одного из штатов в Мексике сообщает об инциденте, в ходе которого на межгородском шоссе были обнаружены туши мертвых акул. При детальном подсчете оказалось, что всего их три сотни. Их перевозили на грузовике. Животные не относятся к вымирающем видам, однако документов на их ловлю и перевоз у водителя не было, соответственно, деятельность осуществлялась браконьерами.

Возможно, преступники и не были бы задержаны, если бы на них не было осуществлено нападение каких-то грабителей. В результате него открылись двери и туши посыпались на землю. Перевозчики не успели собрать их, когда мимо того места проезжали полицейские. Они и задержали браконьеров.