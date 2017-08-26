В Твери на пустыре заживо сгорели мужчина и женщина

Неподалеку от Волокамского проспекта в Твери были найдены два обгоревших тела женщины и мужчины.

Пожар произошел в деревянной одноэтажной постройке, которая, по внешним признакам, была сделана для временного жилья. На данный момент место случившегося осматривают криминалисты и следователи. По предварительным данным, после первоначального осмотра, на телах погибших никаких физических насильнических повреждений не обнаружено. Как полагают специалисты, причиной пожара стало неумелое обращение с пламенем и не соблюдение правил пожарной безопасности. По окончанию расследования будет приниматься процессуальное решение.