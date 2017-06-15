В результате аварии на Московском проспекте пострадали два человека

Ночью, на Московском проспекте случилась авария. В которой пострадали двое человек: маленькая девочка 3 лет и 18 летняя девушка.

Водитель автомобиля вовремя не увидел бетонное ограждение и врезался в него. Такие инциденты на данном участке дороги часто происходят. По словам тех, кто часто ездит по трассе, рабочими было установлено ограждение лишь на одну третью часть дороги. При наступлении темноты, там даже ничего не видно из-за отсутствия освещения. Незнающие автомобилисты, даже при езде на маленьких скоростях, могут вовремя не увидеть какие либо преграды. На участке уже были аварии с летальными исходами, однако каких либо мер для освещения никто не применял. Даже бывалые водителя, рассказывают, что ехать с большой скоростью по этой трассе просто не возможно, а разметку рисовали люди, которые рисованию учились только в школе.