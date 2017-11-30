В Хакасии любители прогулок едва не замерзли в - 40

В Хакасии жители Абакана решили устроить себе пешую прогулку и не смогли потом найти свой автомобиль, заряда их телефона хватило лишь на один звонок спасателям. Сотрудники МЧС нашли потерявшихся в поле, далеко от дороги, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как стало известно, 20 января в Усть-Абаканском районе местные жители едва не замерзли при пешей прогулке. Они ехали на своем авто и решили остановиться у дамбы близ аала Сапогов. В итоге, любители прогулок покинули машину и ушли гулять.

С наступлением сумерек они решили возвращаться к машине, но не смогли найти свой транспорт. Абаканцы пытались идти обратно по своим следам, но ветер сдул все пути. Заряда их мобильного хватило на один звонок – любители прогулок успели позвонить в службу спасения и сообщить свои примерные координаты.

Полиция и МЧС прочесали всю окрестную местность, на специальных машинах спасатели съехали с дороги и нашли потерявшихся в поле. Оказалось, что те не могли найти свое авто из-за того, что их транспорт был припаркован не на дороге – абаканцы съехали с пути и не заметили, как сменили маршрут. Сейчас они получили помощь медиков, их жизни ничего не угрожает.