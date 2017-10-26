В Москве "легковушка" влетела в остановку: есть погибшие

В Москве на проспекте Мира автомобиль влетел в автобусную остановку. В результате случившегося погиб один человек и еще четверо пострадали, передают местные СМИ.

По данным сотрудников экстренных служб, инцидент случился возле дома №68 на проспекте Мира в Москве. Легковой автомобиль влетел в остановку для общественного транспорта, нанеся таким образом увечия пяти людям. Один из пострадавших в итоге скончался. На данный момент сотрудники правопорядка пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, проводится расследование. На месте происшествия работают экстренные службы Москвы.