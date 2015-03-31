На Алтае во время учений сгорел солдат-срочник

На Алтае во время учений ракетной дивизии сгорел солдат-срочник Андрей Рубцов. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 22 января.

Как сообщается, солдат-срочник из Чувашии сгорел во время учений ракетной дивизии, расположенной возле алтайского села Косиха. Отмечается, что в ходе учений загорелась палатка, в которой находились 6 человек. Все стали выскакивать на мороз практически нагишом, а во время экстренной переклички не досчитались одного солдата. Сообразив, что Рубцов мог остаться в палатке, солдаты бросились на его поиски. По предварительным данным, солдат-срочник просто запутался в спальном мешке и не смог выбраться вовремя.

Рубцов срочно был доставлен в Центр термических поражений с 85% ожогов тела, а спустя двое суток он умер, не приходя в сознание. Было инициировано расследование, которое ведет военная прокуратура.

Стоит отметить, что Андрея Рубцова призвали в армию 28 октября 2017 года, он отслужил практически три месяца. На момент призыва ему только исполнилось 18 лет.