В Оренбургской области из-за сильного ветра снесло крышу с сельского клуба

В Оренбургской области в поселке Дубенское Беляевского района сильным порывом ветра сорвало крышу с местного клуба. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 24 января.

Как сообщили в Министерстве культуры Оренбургской области, в ночь с 23 на 24 января поднялся довольно сильный ветер, в результате чего пострадали несколько зданий и частных домов. Так, к примеру, ночью сильным порывом ветра сорвало крышу с местного сельского клуба. Обошлось без жертв, крышу здания уже восстанавливают. Также отмечается, что той же ночью пострадали и крыши нескольких частных домов, однако ни жертв, ни серьезных повреждений зданий не зафиксировано.

Отметим, что в Оренбургской области уже на протяжении нескольких дней бушует сильный ветер, в связи с чем поднимается пыль с оголенных участков местности. Из-за этого ухудшается видимость, а снежный покров приобрел серый оттенок. Сотрудники МЧС обратились к жителям Оренбургской области, призвав их как можно реже выходить на улицу, а также соблюдать все меры предосторожности, чтобы не стать жертвой падения крыши из-за сильного порыва ветра.