В Самаре оперативно задержали похитителей ребенка

Сотрудниками правоохранительных органов Самары оперативно провели задержание преступников, которые похитили ребенка. По данным следствия, злоумышленники требовали с его матери выкуп в сумме двух миллионов рублей, проинформировали в СК РФ.

Как сообщили следователи, в полицию обратилась женщина из города Кинель, которая рассказала, что ее 4-летнего сына похитили преступники. Мать ребенка предположила, что ими могут быть мужчина и женщина. Злоумышленники были в масках. Спустя время на телефон женщины пришло сообщение с требованием выкупа, сумма, которого составляла 2 миллиона рублей.

Предполагаемые преступники были арестованы в течении пары часов, ребенок был обнаружен в Кировском районе Самары, сообщили следователи.

На данный момент, на контроль поставлен вопрос, об избрании меры пресечения для задержанных похитителей.