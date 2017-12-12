В Коми педофил осужден за изнасилование 11-летней девочки

В Коми мужчина воспользовался беспомощным состоянием 11-летней девочки и изнасиловал ребенка. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Как сообщается, в период с 2014 по 2017 годы 43-летний житель Троицко-Печорского района Коми как минимум пять раз изнасиловал свою 11-летнюю родственницу. Отмечается, что насиловать ребенка 2005 года рождения он начал, когда девочке исполнилось 11 лет, пользуясь ее беспомощным состоянием.

Правоохранители задержали насильника и возбудили уголовное дело, материалы которого уже были переданы в суд. Суд постановил приговорить педофила к 17 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что пока приговор не вступил в свою законную силу.

Напомним, в Череповце 42-летнего мужчину обвинили в изнасиловании психически нездоровой 32-летней женщины. На протяжении двух дней в период с 20 по 22 июля она считалась без вести пропавшей, а когда вернулась домой, рассказала матери об изнасиловании. Подозреваемый оказывал при задержании сопротивление, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.