Убитая в Москве студентка рассказывала о своей депрессии

Молодая девушка, которая была студенткой Высшей школы экономики и была убита учащимся МГТУ им. Баумана, за пару месяцев до своей смерти жаловалась на постоянную депрессию и призналась, что ее жизнь стала напоминать хоррор-игру.

Как писала молодая девушка, на протяжении нескольких лет жизнь казалась ей невыносимой. Как хоррор-игра не имеющая конца, где все люди пытались сделать ее еще хуже, а понятие радости не существует.

Студентка признала, что одним из немногих знакомых ей чувств - было чувство вины, сообщают СМИ. Даже за то, что девушка не желала отвечать на телефонные звонки или видеться с людьми. Как поделилась мать убитой студентки, молодого человека, который ее убил, она считала ребенком, что послужило поводом для разрыва отношений. Известно, что молодой человек, был из состоятельной семьи, родители работали в банковской сфере, а сам парень работал в одной из крупных компьютерных компаний.

Как сообщают СМИ, в последнее время покойная регулярно публиковала фотографии с сигаретами и спиртными напитками, а порой и фото в нижнем белье. При этом ее знакомые, отзываются о девушки только с положительной стороны.

Напомним, что 23 января в одной из столичных квартир были обнаружены тела 19-летней девушки и 19-летнего парня. Молодой человек оставил на своей страничке в соцсети запись, в которой признался, что причиной к убийству послужила неразделенная любовь.