В Таганроге двое пенсионерок убили свою знакомую чайником

Следователи Таганрога закончили работу над делом в отношении двух пенсионерок 71 и 64 лет, женщины обвинены по двум статьям: «Убийство» и «Разбой». Они убили свою знакомую чайником.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, преступление произошло весной прошлого года. Пожилые женщины решили ограбить свою 78-летнию знакомую, заранее зная, что та проживает одна. Предложив ей помочь по хозяйству, злоумышленницы пришли к погибшей домой, где начали избивать ее чайником, а после чего задушили. В итоге, женщины похитили денежную сумму в размере трех тысяч рублей, прихватив с собой ряд ценных вещей.

Как сообщили в пресс-центре СУ СК по Ростовской области, на данный момент женщины заключены под стражу.