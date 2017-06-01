В Курской области неизвестные на улице до смерти избили пожилого мужчину. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемые в преступлении разыскиваются.

Как стало известно, в ночь с 20 на 21 января на улице города Льгов в Курской области неизвестные до смерти избили 56-летнего мужчину. Уже утром потерпевшего обнаружили случайные прохожие и сразу же вызвали ему скорую помощь. Несмотря на быстрый приезд медиков, спасти жизнь мужчине так и не удалось, днем 21 января он скончался.

В настоящий момент по факту произошедшего возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства инцидента и разыскиваются виновники смерти мужчины, устанавливаются личности нападавших.

Напомним, в Тульской области 39-летняя мать до смерти забила своего двухлетнего сына, так как малыш раздражал ее своим плачем. Теперь горе-маме грозит до 20 лет лишения свободы.