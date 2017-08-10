Подруга девушки, убитой студентом Бауманки, рассказала о ее страсти к интимным фото

Девушка, которая лично знала убитую 19-летнюю жертву студента из университета Баумана рассказала о ее раскованной натуре, и в доказательство показала ее фотографии и видео откровенного характера.

В сети не прекращается обсуждение ужасного инцидента, который произошел в Москве несколько дней назад. До этого комментаторы выражали свое недоумение по поводу поступка молодого человека, который убил свою возлюбленную, а накануне знакомые пострадавшей вдруг заявили, что та не отличалась скромностью и была весьма раскованной. В частности, подобное мнение высказала девушка, которая ее знала довольно близко. По ее словам, убитая хотела быть похожа на тех, кто относит себя к субкультуре «винишко» и вела беспорядочных образ жизни.

Ранее информационное издание «Версия. Инфо» сообщало о том, как бабушка подозреваемого студента из университета Баумана прокомментировала случившееся. По ее словам, в детстве он был «чудесным ребенком», и теперь она не понимает, что с ним случилось потом.