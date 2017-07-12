В Воронеже полиция проводит обыск в штабе Навального

Полиция пришла в штаб оппозиционера Алексея Навального в Воронеже с обыском. Об этом сообщил координатор штаба Павел Смирнов.

Как рассказал Смирнов, в настоящий момент в штабе Навального в Воронеже продолжаются обыски, полиция осматривает место происшествия, разыскивает экстремистские листовки и берет у сотрудников пояснения. По словам координатора воронежского штаба, всего на обыск приехали около 10 сотрудников полиции.

Также одна из сотрудниц воронежского штаба на своей странице в соцсети написала, что полицейские приехали искать запрещенную литературу про "наше правительство". Она отметила, что судя по вопросам, полицию больше всего интересует акция, запланированная на 28 января.

Стоит отметить, что в настоящий момент полиция проводит обыски практически во всех штабах оппозиционера Алексея Навального. Так, уже провели обыск в штабах Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Владивостока, Вологды и Казани.