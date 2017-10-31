В Ярославле женщина после ДТП встала и продолжила идти дальше

В Ярославле внедорожник на пешеходном переходе сбил женщину, однако пострадавшая тут же поднялась на ноги и пошла дальше, словно ничего не произошло. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как стало известно, 18 января на пересечении улиц Ленина и Советской женщина вышла на пешеходный переход и начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Внезапно подъезжающий кроссовер вместо того, чтобы притормозить у "зебры", ускорился и сбил женщину. Пострадавшую отбросило в сторону, однако она невозмутимо встала и продолжила свой путь, даже не посмотрев в сторону сбившего ее автомобиля.

Все это время водитель кроссовера даже не вышел и не догнал пострадавшую, чтобы поинтересоваться ее состоянием, он просто подождал, пока все пешеходы пройдут, и продолжил путь.