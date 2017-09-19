На Ставрополье мужчина убил автомобилиста за "душ" из лужи

В Ставропольском крае мужчина нанес смертельный удар водителю, который обрызгал его из лужи. Инцидент произошел еще в мае 2017 года, однако только сейчас правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве.

Как стало известно, в Невинномысске Ставропольского края между 45-летним водителем и прохожим завязался конфликт после того, как владелец авто искупал мужчину в "душе" из лужи. Словесная перепалка переросла в драку, которую затеял прохожий. Кулаками он несколько раз ударил по голове водителя, в результате чего пострадавшего увезли на скорой в больницу, где в реанимации он скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако на след подозреваемого выйти оперативникам не удавалось. Буквально недавно дело получило развязку, правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого, которого опознал один из свидетелей. В настоящий момент он заключен под стражу, расследование продолжается, решается вопрос о передаче материалов дела в суд для дальнейшего разбирательства.