В соцсети потребовали запретить песню"Возможно" после убийства девочки

В социальных сетях появилась петиция, в которой потребовали запретить песню группы "Мы", которую якобы постоянно слушал один из студентов МГТУ имени Баумана перед расправой над своей 19-летней знакомой.

Со слов автора петиции, песня призывает к совершению преступления, и ее нужно срочно запретить. Также он считает, что исполнители должны принести свои извинения, и "понести ответственность". Известно, что 19-летний парень, учащийся Бауманки, опубликовал на своей странице в социальных сетях письмо, в котором он описал подготовку убийства своей соседки по квартире. Он поделился умыслами и обратился к родным и друзьям.

Он признался в письме, что убил девушку, так как любил ее, но ей нравился другой парень. Также в письме он упомянул, что слушал песню группы "Мы", которая звучит, по его мнению, "как призыв к действиям". Пользователи посчитали, что у молодого человека были психические отклонения.

Солист группы Даниил Шайхинуров, выразил соболезнования семье убитой девочки. Он отметил, что парню нужно было внимание родителей, и помощь специалистов. Его песни тут не причем.

Ночью 22 января этого года в одной из московских квартир полицейские обнаружили бездыханное девушки. По их данным, парень удушил студентку, и позже перерезал ей горло. Известно, что парень любил девушку, но та не ответила взаимностью. Также рядом с мертвой девушкой лежало тело самого молодого человека.