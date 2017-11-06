В Липецке нашли пропавшего мужчину

В Липецке нашелся 28-летний мужчина, который пропал 22 января. Его супруга сообщила, что с мужчиной все в порядке и он здоров.

Как стало известно, 22 января в Липецке пропал 28-летний мужчина. Вечером он вышел из своего дома и перестал выходить на связь. Супруга мужчины начала поиски пропавшего мужа.

В социальных сетях волонтеры и неравнодушные пользователи делились записями с описанием мужчины. Многие откликнулись на просьбу о помощи и активно распространяли информацию о пропавшем. 24 января стало известно, что мужчина нашелся. Он жив и здоров. Об это сообщила его жена. Также она указала, что с мужчиной все в порядке и сейчас он направляется домой. О том, куда все-таки пропадал мужчина и что с ним произошло – не уточняется.

Поиски пропавших часто заканчиваются счастливым итогом, многие пропавшие находятся и возвращаются к семьям. Однако, не всегда такие случаи оказываются разрешенными даже спустя многие годы. Так, в Австралии полицейские возобновили поиски троих детей, исчезнувших 52 года назад.