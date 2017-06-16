Стала известна причина разрыва студента Бауманки и его 19-летней жертвы

В Москве следователи допросили родителей погибшей 19-летней студентки Бауманки. Благодаря этому стала известна причина, почему молодые люди расстались, но все равно продолжали жить вместе.

Как рассказали родители убитой девушки, с этим парнем она познакомилась около двух лет назад. Они некоторое время встречались, вместе ходили в кино и на различные выставки, интимной близости между ними не было. Вскоре девушка потеряла интерес к парню и предложила ему остаться друзьями, а родителям объяснила причину разрыва, что он еще совсем ребенок и ей не интересен.

Вскоре они стали снимать в Москве одну двухкомнатную квартиру на двоих, так как родители молодых людей не могли финансово позволить снимать квартиры своим детям. У каждого из них было свое пространство, они жили вполне дружно и все это время девушка давала понять парню, что больше между ними ничего не может быть.

Во время последнего разговора с родителями студентка рассказала, что ее сосед поправился почти на 7 кг, так как начал злоупотреблять фастфудом. Ничего не предвещало беды, девушка была весела и жизнерадостна, как обычно, отметили родители.

Напомним, в Москве студент Бауманки убил свою соседку по квартире, так как она не отвечала ему взаимностью и не хотела завязывать романтические отношения. Ему надоело находиться во "френдзоне", потому он убил и изнасиловал возлюбленную, а затем нанес увечья себе. Предсмертную записку с полным описанием издевательств над телом любимой он разместил в соцсети.