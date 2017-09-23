В соцсетях оскорбили студентку Бауманки, держащую своего убийцу во "френдзоне"

Пользователи соцсетей стали писать оскорбительные комментарии в адрес 19-летней студентки Бауманки, которую убил однокурсник. Оскорбления стали появляться под постом студента, который ее убил, и на личной странице погибшей.

В комментариях под постом, в котором студент Бауманки в подробностях расписал убийство и изнасилование соседки по квартире, в которую был безответно влюблен, стали появляться оскорбления в адрес девушки. Пользователи соцсетей стали писать, что студентка сама спровоцировала парня своим поведением, а также отмечали, что она могла знать о его любви и специально не отвечать взаимностью, оставляя его во "френдзоне".

Также оскорбления появились и на странице убитой, где она публиковала свои стихи. Пользователи выдвинули предположение, что она могла знать о своей приближающейся гибели, судя по ее стихотворениям. Позднее страницы обоих студентов в соцсети были заблокированы и удалены, возможно, это сделали родственники погибших.

Напомним, тело 19-летней студентки МГТУ им. Баумана было обнаружено в московской квартире, где она проживала вместе с другом. Сосед по квартире убил и изнасиловал девушки, отметив, что поступил так из ревности и безответной любви. Подробный план убийства и издевательств над телом погибшей он написал в предсмертной записке, опубликованной на его странице в соцсети. Расследование по данному делу до сих пор продолжается.