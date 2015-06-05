Обвиняемого в нападении на школьников в Бурятии поместили в СИЗО

Представитель ГУ ФСИН Бурятии Лариса Мясищева сообщила, что ученик 9-го класса, обвиняемый в нападении на школьников и учителя в школе Улан-Удэ, был помещен в следственный изолятор для несовершеннолетних. Сейчас, отметила Мясищева, обвиняемый не нуждается в уходе медиков и за его состоянием следит врач СИЗО.

Как стало известно, 9-классник, который обвиняется в нападении на школьников и учителя, был переведен в СИЗО. Его поместили в отделение для несовершеннолетних. Подросток пострадал от собственного нападения, но сейчас его размещению в изоляторе состояние его здоровья не препятствует.

Лариса Мясищева указала, что состояние школьника не требует постоянного ухода врачей. В СИЗО за его здоровьем будет следить медик учреждения. Подросток будет находится в изоляторе, но его состояние будет и дальше контролироваться врачами.

Как стало известно ранее, суд арестовал двух соучастников в нападении на школьников в Бурятии. Помимо фигуранта дела следствие выявило подростков, которые подозреваются в помощи, которую ту оказали главному подозреваемому в создании взрывчатой смеси.