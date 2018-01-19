УФСИН отправляло осужденных на обязательные работы в школу в Улан-Удэ

В школу № 5 в Улан-Удэ, которая подверглась нападению, районное УФСИН по Бурятии неоднократно направляло лиц, приговоренных к обязательным работам. Это удалось выяснить детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Отмечается, что в школу для выполнения обязательных работ часто присылали преступников, в том числе и отбывающих наказание за умышленное причинение вреда здоровью, с использованием оружия или без него, а также за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Омбудсмен подозревает, что общение с преступниками могло повлиять на неокрепшие умы школьников.

Также представители омбудсмена заявили о том, что в образовательных учреждениях часто процветает так называемая арестантская субкультура. В указанной школе на партах были обнаружены надписи, которые пропагандируют неформальные криминальные группировки среди учеников.

Стоит отметить, что и помимо вышесказанного в школе № 5 имеется масса недочетов. Так, обязанности охранника исполняет уборщица, недостаточное количество камер видеонаблюдения и нет тревожной кнопки.