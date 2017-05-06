Канада обвиняет КНДР в хакерской атаке через Россию

Транспортная компания Metrolinx в Канаде, которая занимается обеспечением работы систем общественного транспорта и аэропорта Торонто, сообщила о хакерской атаке. Отмечается, что атаку организовала КНДР, запустив вирус через Россию.

Представительница компании Metrolinx Анна-Мари Эйкинс во время интервью заявила о том, что в январе произошел взлом компьютерных систем корпорации, однако действия хакеров не смогли нарушить нормальную работу систем безопасности и конфиденциальность.

В компании подозревают, что атаку на сервера Metrolinx совершила КНДР. Это ей удалось благодаря тому, что вирус на компьютерные системы запускали через Россию.