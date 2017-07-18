В Москве со стройки украли инструментов на 2,5 млн рублей

На севере Москвы со стройплощадки похитили инструментов, общая стоимость которых достигает примерно 2,5 миллиона рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в канун новогодних праздников, в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года, со стройплощадки по адресу: Ходынский бульвар, д. 4, неизвестные вскрыли замок контейнера и похитили строительные инструменты. По предварительным данным, общая стоимость похищенного инструмента составляет около 2,5 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников.