В Афганистане боевики напали на офис правозащитников

24 января в Афганистане боевики устроили взрыв у офиса организации по защите прав «Спасем детей». Местные СМИ сообщили о 10-11 пострадавших, полиция случившиеся считает попыткой боевиков направить атаку на членов правозащитной организации.

Как стало известно, в афганской провинции Нангархар на офис правозащитников была направлена атака террористов. Так, у здания, где располагается организация «Спасем детей», прогремел взрыв. Устройство с взрывным механизмом было расположено в авто, припаркованном у офиса.

После взрыва террористы проникли во внутреннюю территорию здания офиса. Там они открыли огонь и вступили в перестрелку с местной полицией и охраной. Как сообщают местные СМИ, стрельба не прекращается.

Уже стало известно, что из-за взрыва в больницу с травмами попали от 10 до 11 человек. О пострадавших от перестрелки пока не сообщается. Вся информация уточняется. Местная полиция уже отметила, что атака боевиков была направлена непосредственно на сотрудников правозащитной организации. Однако, помимо работников офиса могут пострадать еще полицейские и охранная служба здания.