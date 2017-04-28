В США девочка наказала старшую сестру за секс в ее комнате

В США 11-летняя девочка решила оригинальным способом наказать свою старшую сестру, которая была замечена за любовными утехами с парнем в своей комнате. Младшая сестра развесила по всему дому записки, пытаясь взывать к совести старшей родственницы.

В Twitter жительница Нью-Йорка поделилась фотографиями своей комнаты, которую младшая сестра обклеила записками. После того, как юная американка застала старшую сестру за любовными утехами с парнем, она решила помочь девушке «стать на путь истинный».

Девочка обклеила мебель, зеркала и стены записками, на них было написано «Грех» и «Грязные делишки». Помимо того, что сестра увидела любовные утехи своей родственницы, ее возмутило еще и другое. На момент случившегося в комнате находилось любимое печенье 11-летней девочки. Этот факт ее еще больше расстроил, так как лакомство оказалось «омраченным» «грязными делами».

Девочка призывает свою сестру подумать о боге и о греховности. Юная американка приложила все свои усилия в попытках помочь сестре избежать грехов.