Школьница в Нижнем Тагиле обварилась кипятком в результате прорыва трубы в школе

В Нижнем Тагиле школьница пострадала в результате прорыва школьной батареи. Девочка получила ожоги на спине второй степени.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, происшествие случилось накануне около 10 утра во время перемены в школе №4.

По данным правоохранительных органов, в один момент батарею с горячей водой разорвало, кипяток попал на спину рядом находящейся на тот момент шестиклассницы. До приезда медиков, девочке оказали первую медицинскую помощь, после чего школьница была госпитализирована в местную клинику.

После обследования врачи диагностировали у девочки ожог спины второй степени, на данный момент пострадавшая проходит амбулаторное лечение, и находится под присмотром специалистов. Представители прокуратуры выясняют, когда последний раз проходит плановый ремонт батарей в школе. В результате проверки при наличии оснований будут применять меры прокурорского реагирования.