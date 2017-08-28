В Бельгии священник убил инъекцией воздуха не менее десяти человек

В Бельгии в убийстве более десяти человек обвиняется католический священник Иво Поппе. Он работал медбратом в клинике Менена и уже там начал совершать свои преступления, в том числе его обвиняют в убийстве собственной матери.

Медбрата из Менена прозвали «священником смерти». Его историю рассказали корреспонденты зарубежного издания Het Niewsblad. Сейчас Иво Поппе проходит как главный подозреваемый под следствием о десятке убийств. Возможно, смертей, к которым он причастен, намного больше, но это и предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщается, мужчина был задержан после сообщения его психиатра, после одного из его посещений. Поппе рассказал своему доктору о тех вещах, которые совершал на протяжении довольно долгого времени. После этого началось следствие.

Полиции удалось выяснить, что вначале подозреваемый работал в больнице и с тех времен стал выборочно вводить людям инъекции воздуха. После этого под его шприц подпали некоторые прихожане церкви, в которой он позже служил как дьякон. Мужчина признался в некоторых преступлениях, однако не раскаялся, ведь искренне считает, что только помогал своим жертвам –большинство из них были тяжело больны.