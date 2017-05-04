По факту поджога супермаркета во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту поджога супермаркета "Фреш 25". Главному подозреваемому, 59-летнему мужчине, может грозить до 5 лет тюрьмы.

Как стало известно, в ночь на 15 января загорелся боулинг "Фабрика" и супермаркет "Фреш 25". Общая площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров, во время возгорания никто не пострадал. Отмечается, что серьезно пострадал фасад здания, а также огонь сильно повредил внутренние помещения приемки товара. Сгоревший супермаркет уже начали восстанавливать.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. 59-летнему подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы, так как в процессе экспертизы выяснилось, что поджог был умышленный. Расследование по данному делу продолжается.