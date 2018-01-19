Суд арестовал двух соучастников в нападении на школьников в Бурятии

24 января Следственный Комитет Бурятии сообщил об аресте двух подростков-соучастников нападения на школьников и учительницу. Следствие полагает, что подростки помогали фигуранту преступления изготовить бутылку с зажигательной смесью.

Как стало известно, суд рассмотрел ходатайство, поданное следствием. В ходе разбирательств было установлено, что подростки могут быть причастны к изготовлению бутылки, которую нападавший применил против учеников школы и преподавателя. Исходя из этого СК просил суд избрать для соучастников в качестве меры пресечения заключение под стражу.

По мнению следствия, мотивом преступления является чувство ненависти, которое нападавший испытывал к учителям школы. Нападение произошло в поселке Сосновый Бор. Как сообщалось ранее, на школу в Бурятии напали подростки с «коктейлями Молотова» и топорами. В происшествии пострадали три школьника и один учитель.