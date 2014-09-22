Возле Белого дома в США задержали вооруженного мужчину

Секретная служба США возле Белого дома задержала вооруженного мужчину. Отмечается, что при себе он имел заряженное огнестрельное оружие.

Как стало известно, ночью 23 января около Белого дома в США Секретная служба задержала мужчину, который имел при себе боевое огнестрельное оружие. Отмечается, что к администрации президента подъехал подозрительный автомобиль, у водителя которого и обнаружили оружие.

После задержания офицеры Секретной службы передали вооруженного мужчину полиции. Его обвинили в незаконном хранении оружия. В настоящий момент выясняются цели, с которыми мужчина приехал к Белому дому.