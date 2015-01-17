В Кентукки во время стрельбы в школе погиб человек
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23 января в Кентукки произошла стрельба, из-за которой которой погиб один человек. Об этом на своей странице в Twitter уведомил Мэтт Бевин, губернатор американского штата.
Инцидент произоше на территории старшей школы округа Маршалл в городе Бентон. Злоумышленника задержали на месте преступления и поместили под стражу. Кроме погибшего, несколько человек получили ранения.
Журналисты CNN получили информацию от местной чрезвычайной службы, занимающейся пострадавшими. По их сведениям, всего в местные лечебницы госпитализировано семь человек. Чтобы доставить некоторых из них пришлось задействовать медицинские вертолеты.
Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства. Мотивы стрелка пока не установлены.