В Германии подросток устроил поножовщину в школе и убил одноклассника

23 января в Германии подросток убил ножом бывшего одноклассника на территории школы. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Утром юноша 14 лет вошел в здание учебного заведения в городе Люнен и атаковал подростка, с которым раньше учился в одном классе. Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу, пока тот не покинул школу.

15-летний пострадавший получил тяжелую травму в области шеи. Он погиб до прибытия специалистов "скорой помощи".

Немецкие журналисты выяснили, что задержанный является уроженцем Казахстана и долгое время очился в той же школе, что и погибший, однако за несколько недель до инцидента перевелся в другую. Причины нападения остаются неизвестными. Полицейские расследуют обстоятельства происшествия.