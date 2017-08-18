В Ростовской области бабушка не выдержала и ударила обидчика внука прямо на ринге

В Ростовской области во время соревнований по национальной борьбе "Гураш" по правилам греко-римской борьбы произошел небольшой инцидент. Так, бабушка одного из борцов выбежала на ринг и ударила обидчика внука по голове.

В Сети появилось видео с соревнований, на котором двое молодых людей боролись, используя друг против друга различные приемы. Было заметно, что одна из зрительниц недовольна. Отмечается, что как только спортсмену в красном удалось одержать победу над бойцом в синей форме, на ринг выскочила разъяренная женщина и шлепнула по голове противника своего внука.

Зрители тут же выразили негодование по поводу поступка женщины, так как ошарашенному парню пришлось прервать бой. В настоящий момент неизвестно, почему спортсмен в красном прервался, возможно, от неожиданности, боли или страха. Заступницей борца в синем оказалась бабушка, которой не понравилось, что ее внуку причиняют боль.