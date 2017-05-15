В Майами девушка босой ногой разбила стекло машины виновника ДТП

В Майами произошла авария с участием двух легковых автомобилей, виновником которой стал водитель автомобиля BMW. Пассажиры другого автомобиля принялись ломать BMW, водитель которой даже не вышел разбираться, так как находился в шоке.

Очевидцы ДТП в Майами засняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина стал возле водительской двери BMW и принялся оружием разбивать окно и ломает зеркало. С другой стороны подбежала девушка в парике и принялась бить босой ногой в стекло автомобиля. В результате ей удалось пробить стекло насквозь.

Самое примечательное то, что владелец BMW так и не вышел из машины, несмотря на то, что его автомобиль ломали, так как находился в состоянии шока.